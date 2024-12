Feijó se prepara para um momento histórico. No próximo dia 1º de janeiro de 2025, Railson Ferreira, delegado de polícia e primeiro prefeito assumidamente homossexual do estado, tomará posse após uma campanha marcada por ameaças de facções criminosas e outros desafios.

Ferreira foi eleito com 49,99% dos votos, superando três adversários na disputa eleitoral. Sua vitória reflete a confiança da população em sua experiência como delegado na cidade por três anos e meio, período em que consolidou sua liderança e compromisso com a segurança pública e os direitos dos cidadãos.

Mesmo diante de intimidações e ameaças, o novo prefeito reafirma seu compromisso em governar para todos os moradores, com especial atenção aos mais vulneráveis, como mulheres em situação de risco, indígenas e a comunidade LGBTQIAP+. “Um verdadeiro gestor conversa e efetiva políticas públicas para todas as pessoas”, declarou Ferreira, reforçando sua visão de uma gestão inclusiva e solidária.

A cerimônia de posse está marcada para as 16h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro de Feijó, e contará com a presença de autoridades locais, incluindo o vice-prefeito eleito, Juarez Leitão. O evento promete atrair grande atenção da comunidade e simbolizará o início de uma nova era na política local. Ele deverá receber a faixa de prefeito das mãos de sua mãe, dona Maria Araci.

Aberta a toda a população, a cerimônia será um marco político e social para Feijó, celebrando a diversidade e o compromisso com uma administração que busca atender as demandas de todos os seus cidadãos.