O trabalho religioso que vem sendo realizado há anos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, tem surtido efeito positivo. Mediante a pregação da palavra de Deus, dezenas de reeducandos decidiram se desintegrar das facções criminosas para seguir o caminho de Jesus.

Na manhã desta quinta-feira (12) novos vídeos foram gravados, onde os apenados anunciam oficialmente suas decisões. Ao todo, segundo consta, 27 resolveram abandonar o mundo do crime.

Com a autorização das autoridades competentes, os pastores Júnior Braga e Toim Apolinário comandaram as gravações. Conforme o apurado, uma das exigências do crime é que o integrante faça a gravação do vídeo, tornando pública a decisão.

Seguindo norma do presídio, os novos convertidos a Cristo são levados para o chamado “Bloco da benção”. Portanto, ficam separados daqueles que integram as facções.

Confira alguns vídeos: