Sem dinheiro, ator da Marvel está morando nas ruas

Jack Veal, ator que interpretou Kid Loki na primeira temporada da série da Marvel “Loki”, fez um apelo público por ajuda após relatar estar vivendo em condições precárias.

Em um vídeo recente no TikTok, Veal, de 17 anos, revelou: “Sou um ator famoso, tenho 17 anos e estou sem-teto.” Ele também mencionou sua participação em produções como “The End of the Fucking World” e outros filmes de destaque.

O jovem relatou que decidiu compartilhar sua situação após enfrentar abusos em casa. “Sofri violência física, abuso emocional e outras coisas que prefiro não entrar em detalhes agora,” disse.

Sem alternativas, Veal explicou que buscou ajuda, mas não obteve o suporte necessário. “Os serviços sociais se recusam a me ajudar, apesar de tudo que contei a eles. Estou desesperado. Tenho dormido nas ruas,” afirmou. Atualmente, ele está em um trailer com janelas quebradas, considerado inseguro e distante de seu local de trabalho.

O ator pediu aos seguidores que compartilhassem sua história para que ele pudesse conseguir um lugar seguro para morar, preferencialmente perto de Londres.

Alguns dias depois, Veal publicou uma atualização positiva. Ele contou que foi procurado pelos serviços sociais e que uma reunião foi marcada para discutir sua situação.

“Não sei o que vocês fizeram, mas funcionou. Eles estão tomando providências. Deus abençoe vocês. Muito obrigado,” declarou.