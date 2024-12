Solstício de verão: saiba por que este sábado será o dia mais longo do ano

Hoje, 21 de dezembro de 2024, ocorre o solstício de verão, marcando o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul. Este evento astronômico também simboliza o início da estação mais quente do ano. Mas o que exatamente é o solstício de verão e por que ele acontece?

O fenômeno ocorre quando o Sol atinge o ponto mais alto no céu em relação ao horizonte, alcançando a máxima inclinação em relação aos pontos cardeais leste e oeste.

Isso acontece devido à inclinação do eixo da Terra e sua órbita ao redor do Sol. Em dezembro, a posição do planeta favorece a incidência direta dos raios solares sobre o Hemisfério Sul, prolongando o período de luz do dia.

De acordo com a Climatempo, essa mudança é percebida especialmente por quem vive nas regiões Sudeste, Sul e nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste do Brasil. “O Sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde, deixando os dias mais longos e com temperaturas elevadas”, explica o instituto.

Enquanto isso, no Hemisfério Norte, ocorre o oposto: o solstício de inverno, com dias mais curtos e noites mais longas. A inversão dos fenômenos acontece novamente em junho, quando o Hemisfério Norte recebe o verão e o Sul passa pelo inverno.

O verão brasileiro, que se estende até março de 2025, deve ser marcado por chuvas frequentes, com volumes que podem ultrapassar 400 mm em várias regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Essa estação é caracterizada pela elevação das temperaturas, dias mais longos que as noites e mudanças rápidas nas condições climáticas”, informa o Inmet.