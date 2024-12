William Bonner sofre acidente e lesiona os dois braços

William Bonner, de 61 anos, sofreu um acidente enquanto praticava atividade física nesse sábado (21) e lesionou ambos os braços. Em decorrência do incidente, o âncora do ‘Jornal Nacional’, da Globo, precisará se afastar temporariamente do telejornal.

No seu perfil no Instagram, Bonner compartilhou uma foto usando uma tipoia no braço e explicou o que aconteceu: “Um tropeço a 400 metros de casa, depois de 8 km de exercício. Mão direita e cotovelo esquerdo”, escreveu.

Na publicação, vários fãs desejaram uma boa recuperação ao apresentador, mas o comentário de César Tralli, apontado como possível substituto de William no comando do maior jornal da emissora, chamou a atenção.

“Jesus amado! O que foi isso, meu filho? Agora, é botar as barbas de molho. Ainda bem que você tem a merecidíssima folga do Natal para se recuperar. E melhor ainda: a Natasha [esposa de Bonner] para cuidar bem de você! Abraços e ótima recuperação”, escreveu.