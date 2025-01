Após denunciar ameaça, mulher trans do Acre desaparece na Europa; família busca ajuda

A artista acreana, Liah Ferreira, de 33 anos, está desaparecida em Londres desde o dia 27 de dezembro do ano passado. Liah, que vive na Europa há cerca de três anos, teve seu último contato com a família por meio de uma ligação feita à mãe, na qual relatou está em uma situação de vulnerabilidade, sem dar maiores detalhes. Desde então, ninguém conseguiu mais falar com ela, nem obter informações sobre seu paradeiro.

Elane Ferreira, irmã de Liah, revelou que a família está recorrendo a diferentes estratégias para localizá-la, como o contato com autoridades brasileiras e a divulgação do caso nas redes sociais.

“Hoje entrei em contato com a Polícia Federal e tenho uma reunião marcada para saber como podem nos ajudar. Se há a possibilidade de acionarem a Embaixada Brasileira em Londres ou emitirem um alerta internacional”, explicou Elane.

Liah morava sozinha em Londres, onde trabalhava como artista plástica e design de joias. Amigos próximos da acreana também foram procurados pela família, mas ninguém soube informar seu paradeiro. Segundo sua irmã, ela teria relatado está sofrendo ameaças e perseguições.

“Ela chegou a enviar um vídeo para a nossa mãe, indicando que estaria sendo mantida em um local como prisioneira, mas ainda assim conseguia entrar em contato conosco. Não sabemos ao certo o que aconteceu, porque ela nunca deu uma explicação clara sobre essas situações”, contou Elane.

A família pede apoio para divulgar sobre o desaparecimento de Liah. Qualquer informação sobre o paradeiro da acreana pode ser encaminhada às autoridades ou diretamente à família. Contato da irmã: (68) 98115-0427.