Barack Obama e Jennifer Aniston? De onde surgiram os rumores de affair e como reagiu a atriz

— Você recebe ligações do seu empresário, de algum tabloide inventando uma história, e vem isso! Eu não fiquei com raiva. Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso — disse ela. — Eu me encontrei com ele [Barack Obama] uma vez. Eu conheço mais a Michelle do que ele.

jennifer aniston já desmentiu esse boato sobre ela e o barack obama e mesmo assim os rumores só CRESCEM pic.twitter.com/0kZqAUbUhu — annabel (@annaisabellag) January 19, 2025

Os rumores começaram quando a jornalista Jessica Reed Kraus postou na plataforma Substack que os Obama estariam perto de anunciar o divórcio. Jessica disse ter recebido relatos de uma fonte de que a relação do ex-presidente com Jennifer Aniston já não era segredo para o círculo íntimo dos dois.

“Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente. A própria Jennifer admitiu. Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, afirmava a mensagem da fonte citada por Jessica.

A suposta “notícia” ganhou força depois que Michelle não foi ao funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter e anunciou que não iria à posse de Trump — dois eventos que reuniram vários ex-líderes e ex-primeiras-damas. Barack Obama compareceu sozinho a ambos.