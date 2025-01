A série D do Campeonato Brasileiro de 2025 já está definida e a edição deste ano contará com a participação de dois clubes acreanos na disputa.

O Independência e o Humaitá serão os representantes do estado do Acre na quarta divisão do campeonato brasileiro de futebol. O campeonato conta com 64 times ao todo, e tem um sistema de disputa diferente das duas primeiras divisões do Brasileirão.

Os clubes são divididos em oito grupos diferentes, com os quatro melhores colocados de cada um avançando para a segunda fase, disputada em formato eliminatório. Os grupos deverão ser anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol entre os meses de fevereiro e março.

Confira abaixo a lista completa de participantes:

Acre: Independência e Humaitá

Alagoas: ASA e Penedense

Amapá: Trem

Amazonas: Manauara e Manaus

Bahia: Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense

Ceará: Ferroviário, Iguatu, Horizonte e Maracanã

Distrito Federal: Ceilândia e Capital

Espírito Santo: Rio Branco e Porto Vitória

Goiás: Goiânia, Goiatuba, Aparecidense e Goianésia

Maranhão: Maranhão, Imperatriz e Sampaio Corrêa

Mato Grosso: Mixto e Luverdense

Mato Grosso do Sul: Operário

Minas Gerais: Uberlândia, Itabirito e Pouso Alegre

Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá

Paraíba: Treze e Sousa

Paraná: Cianorte, Azuriz e FC Cascavel

Pernambuco: Central e Santa Cruz

Piauí: Altos e Parnahyba

Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Boavista e Maricá

Rio Grande do Norte: América e Santa Cruz-RN

Rio Grande do Sul: Guarany de Bagé, Brasil de Pelotas, São José e São Luiz

Rondônia: Porto Velho

Roraima: GAS

Santa Catarina: Joinville, Barra e Marcílio Dias

São Paulo: Água Santa, Inter de Limeira, Portuguesa e Atlético Monte Azul

Sergipe: Lagarto e Sergipe

Tocantins: União e Tocantinópolis