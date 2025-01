Casal é morto em frente ao filho por causa de 800 cabeças de gado

Um casal que vivia em um assentamento em Mato Grosso foi assassinado, na última segunda-feira (20/1), conforme as investigações da Polícia Civil do Mato Grosso (PC-MT). O motivo foi um desentendimento por um negócio de 800 cabeças de gado.

Romildo Borges Martins, de 40 anos, e Crislene Aparecida Ferreira Alves, de 39, foram executados por disparos de arma de fogo. O filho do casal presenciou a violência. O suposto autor é um homem de 40 anos que fez um negócio com Romildo.

O suspeito do crime vendeu à vítima 800 cabeças de gado. O pagamento foi combinado com pagamento a prazo e cobrança de juros. No entanto, Romildo teria atrasado parcelas da dívida.

Conforme os investigadores, houve cobranças das parcelas em atraso e ameaças por parte do suspeito de ter matado o casal. Após a vítima ir até o assentamento para realizar uma cobrança mais incisiva, houve uma discussão entre os dois homens.

A mulher de Romildo tentou intervir, mas o suspeito sacou a arma e atirou duas vezes contra a mulher, depois disto, atingiu Romildo com os disparos. Tudo foi presenciado pela criança, que, após o fato, entrou em estado de choque. Ela foi localizada refugiada no mato.

O suspeito fugiu em direção à mata. A PC-MT realiza buscas aéreas para tentar localizar o homem.