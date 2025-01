Cássia Kis faz barraco após ver mulheres de biquíni em supermercado

Cássia Kis ficou revoltada ao encontrar duas jovens com a parte de cima do biquíni à mostra dentro de um supermercado no Rio de Janeiro. A atriz reclamou com a jovens e fez questão de armar um barraco no estabelecimento.

Uma das mulheres envolvidas na confusão, uma jovem de 24 anos, revelou ao portal Leo Dias que estava acompanhada de uma amiga e as duas estavam de biquíni. Junto com familiares dessa amiga, elas tinham saído da praia e ido ao local fazer algumas compras na noite dessa quinta-feira (2/11).

“Estávamos com a parte de cima do biquíni à mostra e com uma saída de praia e calça. Antes de entrar no supermercado, e não passar por nenhum tipo de constrangimento, perguntamos à segurança se poderíamos entrar daquela forma e ela disse que sim, que não havia problema algum”, relatou.