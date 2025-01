CNU: novo adiamento? Candidatos não conseguem enviar títulos

O novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) estabeleceu que o resultado final seria divulgado em 11 de fevereiro, mas, será que a publicação dos aprovados poderá ser novamente adiada?

Isso porque diversos candidatos relataram dificuldades para enviar os títulos no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame.

Em 23 de dezembro de 2024, o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou uma convocação para a etapa de heteroidentificação e a consulta à lista de habilitados para o envio de títulos, que ocorreria nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025. No entanto, segundo os participantes, até o dia 3 de janeiro o upload para envio dos títulos não estava disponível no site da organizadora.

Além disso, foram registradas reclamações em relação à falta de uma comunicação efetiva da Fundação Cesgranrio aos candidatos reintegrados. A organizadora havia informado, inicialmente, que os participantes que voltaram ao certame seriam comunicados via e-mail ou whatsapp, realizados em 22 de novembro. O prazo para envio de Títulos desses candidatos reintegrados em novembro foi em 4 e 5 de dezembro.

Contudo, parte dos candidatos não recebeu tal comunicação no dia 22 de novembro, contribuindo para que acreditassem que estariam eliminados do certame. Em 23 de dezembro houve nova convocação, incluindo mais candidatos para a heteroidentificação e surpreendendo os participantes, que questionam a falta de isonomia da seleção.

Em resposta à Folha de São Paulo, o MGI ressaltou, em 3 de janeiro, que todos os participantes foram informados das convocações do dia 23 de dezembro na área do candidato e que o upload estaria disponível apenas para o grupo convocado.

“Todos e todas foram informados na área do candidato a partir da publicação do edital específico. Importante ressaltar que apenas estão habilitados a enviar os títulos aqueles candidatos e candidatas que foram notificados, de forma que o botão de upload só está disponível para este grupo até o final do dia de hoje”, explicou o MGI.

Segundo o cronograma em vigor, atualmente os candidatos reintegrados passam pela perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos participantes que se declararam com deficiência. A etapa ocorre entre os dias 6 e 10 de janeiro.

O resultado preliminar da avaliação de títulos está previsto para ser divulgado em 15 de janeiro de 2025.

Vale lembrar as alterações e ajustes que vêm sendo realizados são decorrentes do acordo entre o MGI e o Ministério Público Federal, quando 32.260 candidatos foram reintegrados, podendo ter suas provas discursivas corrigidas e seguir nas demais etapas do certame.

Novo cronograma do CNU

Um novo cronograma para o Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado no mês de novembro, considerando as etapas que deverão ser realizadas pelos candidatos reintegrados.

Veja como fica o novo cronograma do CNU:

Etapa Data Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos 25 de novembro de 2024 Envio de títulos 4 e 5 de dezembro de 2024 Análise de títulos 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025 Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações 09 de dezembro de 2024 Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações 9 e 10 de dezembro de 2024 Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações 20 de dezembro de 2024 Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros 23 de dezembro de 2024 Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência 6 a 10 de janeiro de 2024 Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas 11 e 12 de janeiro Resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 e 16 de janeiro de 2025 Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 17 de janeiro de 2025 Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 17 e 18 de janeiro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos 11 de fevereiro Previsão de divulgação dos resultados finais 11 de fevereiro