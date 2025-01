Com 119 anos, brasileira afirma ser a pessoa mais velha do mundo

Na cidade de Itaperuna, a 320 km da capital do Rio de Janeiro, vive Deolira Gliceira Pedro da Silva. Os familiares da mulher alegam que Deolira é a mulher mais velha do mundo e completa 120 anos no dia 10 de março.

“Fico feliz em ouvir ‘sua avó é a mais velha do mundo’. Ela não está no livro (Guinness), mas é a mais velha do mundo, de acordo com seus documentos. Também descobrimos isso recentemente”, disse a neta de Deolira, Doroteia Ferreira da Silva, à agência Reuters.

A família da idosa considera indicá-la para o Guinness World Record para ser reconhecida mundialmente. Com 119 anos, Deolira é cuidada por seus parentes em sua residência.

A mulher está com boa saúde, não necessita de nenhuma medicação, mas está imóvel devido à falta de força muscular, segundo o médio geriatra, Juair de Abreu Pereira, da Silva tem. Ela mantém bons padrões de sono e funções cognitivas, que ainda permitem uma interação com sua família.

“A Sra. Deolira dorme muito bem, sempre dormiu muito bem, nunca teve problemas de sono e vejo que esse foi um dos fatores que ajudou a preservar sua função cognitiva, o que significa que hoje ela interage bem com sua família”, completa o médico.

Freira de 116 anos é a mulher mais velha do mundo

No início de janeiro, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas se tornou a mulher mais velha do mundo, aos 116 anos. A confirmação foi feita pelo LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no mundo no mapeamento de centenários.

Além da irmã Inah, o Brasil também tem o homem mais velho do mundo.

O cearense João Marinho Neto, de 112 anos, foi confirmado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records.