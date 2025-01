Como zerar GTA San Andreas? Veja todas as missões para platinar o jogo

San Fierro oferece trabalhos relacionados a tuning de carros, corridas de moto e tarefas como mecânico. Já Las Venturas é o centro das atividades relacionadas aos mafiosos. Algumas das missões secundárias mais populares incluem: as corridas de BMX, os desafios de vôo com o jetpack, as missões de entrega para restaurantes e as diversas atividades relacionadas aos cassinos. É importante lembrar que as missões secundárias são obrigatórias apenas para completar 100% do game e podem, inclusive, serem realizadas após a conclusão da história principal.