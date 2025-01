Concurso Guarda Porto Velho: abertura de edital é prevista em orçamento

Será aberto o concurso com vagas para Guarda Municipal de Porto Velho (RO), segundo anúncio feito pelo vereador Fernando Silva (REPUBLICANOS). O parlamentar afirmou que a criação do cargo e realização da seleção já estão previstos no planejamento orçamentário da capital.

Em publicação em redes sociais, Fernando Silva afirma que após a aprovação do projeto pelo governador Léo Moraes, a Guarda Municipal será criada em “alguns dias”.

“O prefeito Léo Moraes, atento às necessidades da nossa cidade, atendeu ao nosso pedido, e em poucos dias, a criação da Guarda Municipal será uma realidade. Já temos orçamento para isso e, em breve, anunciaremos o concurso público.” Informa o vereador Fernando Silva.

Atualmente, Porto Velho é uma das capitais do Brasil sem uma Guarda Municipal. A necessidade de instaurar uma corporação é discutida desde 2023, quando a Prefeitura iniciou os estudos sobre a viabilidade da corporação.

Outros concursos em Porto Velho

Confira abaixo as demais oportunidades previstas e inscrições abertas em Porto Velho. Na capital, são ofertadas vagas em todos os níveis de formação, na área fiscal, administrativa, legislativa e mais.

Concurso Câmara de Porto Velho publicado

O edital Câmara de Porto Velho abriu 37 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior de formação. As oportunidades são para diversas áreas, com salários iniciais até R$ 9.403,34. Saiba a distribuição:

Ensino Médio Completo:

Mestre de Cerimônia: 1 vaga + CR

Motorista de Veículos Leves: 1 vaga + CR

Policial Legislativo: 4 vagas + CR

Técnico Administrativo: 10 vagas + CR

Técnico Legislativo: 2 vagas + CR

Tradutor e Intérprete de Libras: 1 vaga + CR

Ensino Médio/Técnico Completo:

Técnico de Áudio e Vídeo: 1 vaga + CR

Técnico em Edificações: 1 vaga + CR

Técnico em Informática: 2 vagas + CR

Ensino Superior Completo:

Analista Administrativo: 2 vagas + CR

Analista de Comunicação Social – Marketing: 1 vaga + CR

Analista de Jornalismo: 1 vaga + CR

Analista de Recursos Humanos: 1 vaga + CR

Analista de Redação e Revisão: 1 vaga + CR

Analista de Tecnologia e Informática: Cadastro Reserva

Analista em Licitação: 1 vaga + CR

Analista Jurídico: 1 vaga + CR

Analista Legislativo: 1 vaga + CR

Analista Orçamentário e Financeiro: 1 vaga + CR

Arquiteto: 1 vaga + CR

Auditor de Controle Interno: 1 vaga + CR

Contador: 1 vaga + CR

Procurador: Cadastro Reserva

Ensino Superior Completo com Especialização:

Médico: 1 vaga + CR

O preiodo de inscrição estará aberto entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro. Todos os candidatos passam por prova objetivas, com questões de múltipla escolha, e teste discursivo por meio de elaboração de uma Peça Jurídica. A aplicação será feita em 16 de março de 2025.

Concurso ISS Porto Velho

A comissão do certame ISS Porto Velho foi formada, segundo o documento publicado no Diário Oficial do Estado em agosto. O grupo será responsável por tomar todas as providências necessárias para a realização do concurso público.

Não se sabe, até o momento, quantas vagas serão ofertadas. Porém, de acordo com o portal da Prefeitura de Porto Velho, dos 107 cargos existentes 74 estão desocupados.

Confira a publicação que institui a comissão do concurso ISS Porto Velho: