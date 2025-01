Concurso TRT 15: inscrições encerram nesta segunda-feira

Panorama do concurso TRT 15

Organizado pela FCC, o concurso TRT 15 oferta oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, nas especialidades seguintes:

Analista Judiciário

Área Administrativa

Área Judiciária

Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Área Administrativa – Especialidade Contabilidade

Área Apoio Especializado – Especialidade Arquitetura

Área Apoio Especializado – Especialidade Arquivologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia

Área Apoio Especializado – Especialidade Comunicação Social

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Civil)

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Elétrica)

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Mecânica)

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Segurança do Trabalho)

Área Apoio Especializado – Especialidade Estatística

Área Apoio Especializado – Especialidade Fisioterapia

Área Apoio Especializado – Especialidade História

Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina

Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina (do Trabalho)

Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina (Psiquiatria)

Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia (Endodontia)

Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Serviço Social

Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário

Área Administrativa

Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial

Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho

Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Aprovados farão jus aos salários iniciais seguintes:

Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

A remuneração inicial do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal será acrescida da Gratificação de Atividade Externa – GAE, no valor de R$ 2.040,91, totalizando R$ 16.035,75.

Já para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, a remuneração inicial será acrescida da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, no valor de R$ 1.243,91, totalizando R$ 9.773,56.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova objetiva, de caráter habilitatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova prática, de caráter habilitatório, para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial.

As Provas Objetivas e as Provas Discursivas serão realizadas nas cidades de Bauru/SP, Campinas/SP, Jundiaí/SP, Piracicaba/SP, Ribeirão Preto/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP e Sorocaba/SP com previsão de aplicação para o dia 30/3/2025, nos seguintes períodos:

a) no período da MANHÃ: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

b) no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

Resumo do concurso TRT 15