Cruzeiro x Athletic deve marcar as reestreias de Dudu e Fabrício Bruno

A partida entre Athletic x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Mineiro e realizada pelo Metrópoles Sports na Arena BRB Mané Garrincha, às 20h do dia 22 deste mês, deve marcar as reestreias de Dudu e Fabrício Bruno. Os dois jogadores são crias da Toca da Raposa.

Dudu, o mais experiente entre os dois, surgiu no Cruzeiro em 2009. Pelo time mineiro, disputou 25 partidas entre 2009 e 2011, fez dois gols, deu duas assistências e ganhou um Campeonato Mineiro. Além disso, foi emprestado para o Coritiba em 2010. O atacante de 33 anos teve o seu passe vendido por 5 milhões de euros para o Dínamo de Kiev.

Fabrício Bruno teve situação parecida com a de Dudu. Revelado pelo Cruzeiro em 2016, o zagueiro saiu em 2019, jogou 34 partidas e ganhou o Campeonato Mineiro. Durante o período no Celeste, ficou emprestado para a Chapecoense entre 2017 e 2018. Ele foi vendido ao Red Bull Bragantino por 600 mil euros.

Athletic x Cruzeiro em Brasília

A venda de ingressos para o duelo entre Athletic e Cruzeiro em Brasília segue a todo vapor. É possível garantir as entradas de forma on-line e também no ponto físico de venda, na quadra 102/103 Norte (confira informações abaixo).

Confira o horário de funcionamento:

De segunda a sexta, das 9h às 20h

Sábado e domingo, das 10h às 16h

Metrópoles Sports

Estes serão alguns dos jogos do Metrópoles Sports, em um ano repleto de disputas nos gramados. Além de produzir o embate pelo Campeonato Mineiro, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Carioca, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, são previstos sete confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, em Brasília

Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca, dia 23 de janeiro, em Manaus

Itabirito x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, no dia 30 de janeiro, em Belo Horizonte

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Flamengo x Botafogo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília