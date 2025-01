Das academias ao Camarote: Gracyanne Barbosa e a irmã Giovanna entram no BBB25

De dançarina do grupo Tchakabum à musa fitness e modelo de fisiculturismo, até ex-mulher do cantor Belo, Gracyanne Barbosa nunca saiu dos holofotes.

Em abril do ano passado, ela e o cantor terminaram a relação após 16 anos juntos, e 12 anos de casamento. Ela, inclusive, foi destaque no documentário do Globoplay ‘Belo: Perto Demais da Luz’, onde lembra a insistência de Belo em conquistá-la, do início conturbado do namoro, e dos problemas na relação.

Irmã caçula de Gracyanne Barbosa, Giovanna tem muito o que mostrar como dupla da modelo de fisiculturismo no Camarote do BBB 25. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a médica veterinária de 26 anos se diz uma aspirante ao mundo fitness e hoje mora no Rio de Janeiro com a influenciadora mais famosa de sua família.

“A minha irmã me trouxe para morar com ela quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a Gra e com o Belo. Ele foi minha figura paterna, considero como meu pai até hoje. A Gra sempre foi uma melhor amiga e uma mãe que cuidava”, destaca.

Curiosidades de Gracyanne Barbosa: