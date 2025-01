Dia do Católico: entenda a origem do feriado criado no Acre e alvo de crítica pela própria igreja

Nesta segunda-feira (20), é celebrado o Dia do Católico no estado do Acre, data criada no governo de Tião Viana, com lei de autoria do deputado estadual Manoel Moraes. A data também celebra São Sebastião, um dos santos mais conhecidos da igreja católica e padroeiro de Xapuri, município acreano.

A criação da data, em 2016, chegou a ser criticada pelo padre Massimo Lombardi, que na época era reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré. Ele recomendou que o Dia do Católico fosse substituído pelo Dia do Ecumenismo, assim, todas as religiões seriam homenageadas.

Em conversa com o ContilNet, um dos padres mais conhecidos do meio católico no estado do Acre, Leôncio Asfury, falou sobre a criação da data, que coincide com o Dia de São Sebastião, soldado romano martirizado por professar sua fé em Jesus Cristo.

“São Sebastião é um exemplo para toda a igreja católica. Ele era um homem que não voltava atrás e estava muito confiante da sua decisão de ser um discípulo de Jesus. Ele deixa como exemplo para nós católicos, que somos homenageados neste sábado, a sua garra, a convicção de não abrir mão da sua fé em Jesus Cristo. Seu melhor testemunho era esse, ele ser um homem que não se intimidava contra as ameaças, apesar de toda a perseguição, ele não traiu jamais a sua fé”, explicou o clérigo ao ContilNet no ano passado.

Leôncio Asfury revela, ainda, que o então governador, na época da sanção da lei que institui o Dia do Católico, Tião Viana, era devoto de São Sebastião. “Ele era paroquiano da paróquia São Sebastião, em Rio Branco, e ele conhece muito bem a história do santo, e sabe muito bem o testemunho maravilhoso de fé que São Sebastião demonstrou, além da sua fidelidade a Jesus Cristo”, destacou.

No Acre, o feriado do Dia do Católico foi criado após a criação do Dia do Evangélico, lei sancionada em 2010, celebrada no dia 23 de janeiro, de autoria do ex-deputado estadual Helder Paiva. No entanto, Asfury afirma que a data não deve ser encarada como uma disputa entre religiões.

“O Dia do Católico foi criado, porque a primeira data criada foi a do Dia do Evangélico. Aliás, espero que nesta ideia, não tenha nada de rivalidade, espero que não seja isso”, finalizou.