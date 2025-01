Duda Reis anuncia nascimento de Aurora: “Minha filha tão amada”

Duda Reis compartilhou uma novidade muito especial com os seguidores. A influenciadora revelou que sua primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com Du Nunes, nasceu nessa quinta-feira (2/1).

“Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar”, escreveu Duda na legenda da publicação compartilhada.

Ela ainda aproveitou para pedir bençãos para a menina e se declarar. “Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente.”