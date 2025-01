Durante os próximos meses, estes serão os signos mais odiados do zodíaco

Nos próximos meses, algumas pessoas podem enfrentar momentos difíceis. Muitos podem acabar sendo evitadas e não receber a atenção que merecem.

De acordo com uma lista do La Opinión, esses serão os três signos mais odiados deste ano. Veja as razões para isso.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

“A fama de manipulador e vingativo será difícil de ignorar ao longo do ano. Isso gerará desconfiança nas pessoas ao seu redor.”

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

“Este signo tende a deixar muitos assuntos de lado. Seu raciocínio rápido é visto por muitos como falta de sinceridade.”

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

“Muitas pessoas acham que Leão é arrogante e dramático, o que pode gerar tensão nos relacionamentos pessoais e profissionais.”