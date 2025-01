Embarcação naufraga no rio Iaco e causa prejuízos materiais neste domingo

Uma embarcação pertencente ao morador Manoel Lira, da comunidade Palmares, naufragou na manhã deste domingo (19), no rio Iaco, nas imediações da comunidade Campo Osório. O acidente ocorreu enquanto o barco transportava mercadorias, resultando em danos materiais, mas, felizmente, sem vítimas fatais.

De acordo com informações, o naufrágio foi causado pelo impacto de um tronco que perfurou a embarcação. O incidente também molhou o motor de popa e as mercadorias que estavam a bordo, aumentando os prejuízos.

A operação de resgate está sendo planejada e, para remover o barco do rio, foi utilizado um cabo de aço. Especialistas alertam que o baixo volume de água no Rio Iaco torna a navegação arriscada, especialmente em áreas próximas à localidade do acidente.

Moradores da região reforçam a importância de maior cautela ao navegar pelo rio, que apresenta obstáculos ocultos. Enquanto isso, Manoel Lira e sua família aguardam apoio para minimizar os impactos do ocorrido.