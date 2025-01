Expoacre: Gladson anuncia shows gratuitos e atração nacional para crianças; VÍDEO

O governador Gladson Cameli participou nesta segunda-feira (20) do podcast Em Cena, do ContilNet. Na ocasião, falou sobre a realização de um dos maiores eventos do Estado, a Expoacre, que chega à sua 50ª edição neste ano.

Gladson afirmou que, em 2025, a feira será realizada no “período normal”, tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul. Na capital, o evento deve ocorrer entre a última semana de julho e a primeira de agosto.

O governador também abordou as especulações sobre uma possível mudança de local da feira em Rio Branco:

“Houve essa discussão, e quero confirmar para você: vamos manter no mesmo lugar, inclusive no mesmo período de antes. O que precisamos fazer é ouvir a população. Não tenho problema em voltar atrás”, destacou. “Teremos um espaço lá que será ampliado. O que pedi foi: menos Governo e mais iniciativa privada. Essa é a proposta”, acrescentou.

A novidade deste ano é a presença de uma atração nacional para as crianças. “Já determinei que tenhamos uma atração nacional para as crianças, as nossas autoridades”, afirmou.

Na semana passada, Gladson disse à nossa reportagem que tem interesse em trazer a dupla sertaneja Jorge e Mateus para a feira — o que foi reiterado durante o bate-papo ao vivo. O governador trouxe outra novidade: os shows serão gratuitos.

“Quem me conhece sabe que sou acreano do pé-rachado e quero sempre as melhores atrações. Por isso, já montei a equipe para tratar disso o mais rápido possível. Quero Jorge e Mateus e artistas que estão em evidência. E o povo não vai pagar nada, já adianto aqui. Vai ser no 0800, porque é do povo. São 50 anos e quero algo especial. Teremos atrações tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul”, finalizou.

O governador informou ainda que a equipe organizadora da Expoacre será anunciada nos próximos dias, com a participação do organizador Júlio César Farias.

Assista a entrevista na íntegra: