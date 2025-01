Gladson anuncia nomeação de mais de 50 agentes do Corpo de Bombeiros

O governado do Acre, Gladson Cameli, informou nesta quarta-feira (22), ter autorizado a nomeação de 52 aprovados no Concurso Público para o Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC).

De acordo com o gestor, a decisão foi tomada com planejamento e equilíbrio, para garantir que o reforço ao efetivo seja feito sem comprometer a saúde financeira do Estado.

“Seguimos trabalhando para fortalecer nossas instituições e atender às necessidades da população com responsabilidade e transparência”, afirmou Cameli.

Na edição desta quarta do Diário Oficial do Estado (DOE), uma retificação do concurso público para matrícula no curso de formação de aluno soldado combatente foi publicada.

Veja: