Gladson nomeia ex-deputado Fernando Melo para cargo no Governo; veja lista completa

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (29). Os decretos contemplam várias pastas do Executivo Municipal.

Entre os novos nomeados está o ex-deputado federal Fernando Melo, para atuar em cargo de comissão na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), com uma CAS-6.

Fernando Melo é um advogado e foi deputado federal pelo estado do Acre entre os entre os anos de 2007 e 2011. Além disso, já foi secretário de Segurança Pública.

Confira os demais nomes publicados no Diário desta quarta-feira:

Nomear FERNANDO MELO DA COSTA para exercer cargo em comis[1]são do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Nomear JACKSON DE MELO MARQUES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Exonerar CLEYTON JUCÁ DA COSTA do cargo em comissão do Grupo Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeado através do Decreto nº 971-P, de 16 de janeiro de 2025.

Exonerar, a pedido, JÚLIA COSTA DE SOUZA, matrícula n° 9632220, do cargo de Agente Socioeducativo, do quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE.

Exonerar EVAILTON BRAGA DE SOUZA do cargo de Gerente-Geral da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, tipificação I, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nomeado através do Decreto nº 5.159-P, de 20 de outubro de 2025.