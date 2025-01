Gordão da XJ sofre acidente em São Paulo e debocha; veja

Na última quarta-feira (15/1), Gordão da XJ sofre um acidente quando andava de moto por uma avenida de São Paulo. Uma câmera de segurança do local capturou o momento da queda e, ao compartilhar o vídeo, o influenciador fez piada com a própria situação.

No registro, Gordão aparece caindo do veículo e rolando no asfalto em seguida. Ele usava capacete e teve ferimentos leves. No entanto, debochou da situação: “Tenho só uma quedinha por ela. A queda”, escreveu na legenda das imagens.

Reações da web

Logo, fãs e seguidores comentaram o episódio. “Pensa no susto que tomei quando vi você caindo. Eita! Bicho que dá trabalho. Ainda bem que tá tudo bem”, disse uma pessoa.

“O bom que é que a cabeça nem bate no chão”, “Dizem q ele está rolando até hoje dando a volta ao mundo”, “Será que o asfalto tá bem?”, “Quase o céu ganha um planeta” e “Tá explicado porque teve terremoto lá no Japão”, foram outras reações.

Saiba mais sobre o Gordão da XJ:

Gordão da XJ ganhou destaque na web após ser desafiado pelos amigos, como MC Ryan SP, a perder peso.

Na disputa, caso conseguisse eliminar 60 kg dos 300kg que mantinha, para conseguir realizar uma cirurgia bariátrica.

Caso conseguisse alcançar a meta, o influencer ganharia uma casa. Ele reduziu 30 kg e foi premiado com um Porsche.

Agora, ele precisa perder mais 30 kg para abocanhar o imóvel, que tem dois andares e está avaliado em R$ 1 milhão.

Assista ao momento em que Gordão da XJ cai da moto: