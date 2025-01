GTA 6 poderá custar mais de R$ 600, segundo analista

Segundo a análise publicada por Matthew chamada “State of Video Gaming in 2025” (algo como “Estado dos Video Games em 2025”) o ajuste de acordo com a inflação global faz com que jogos estejam em seu preço mais barato de todos os tempos. Devido aos altos custos de desenvolvimento de games atualmente, há esperança entre as companhias que a Take Two Interactive utilize as expectativas acima do normal sobre GTA 6 para empurrar um aumento de preço para que outras empresas possam seguir por este mesmo caminho.