Homem cai dentro de igreja após receber segunda disciplina de facção criminosa em Rio Branco

Um homem não identificado, de aproximadamente 24 anos, foi agredido com socos, chutes e golpes de ripa em via pública na tarde desta quarta-feira, 29, após ser submetido novamente a uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O crime ocorreu nas proximidades do educandário Santa Margarida, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima, que recentemente já havia sido agredida, ferida a faca e submetida a uma cirurgia no pronto-socorro na região abdominal, ainda se recuperava e estava com pontos. Enquanto caminhava pela rua, foi abordada novamente por membros de uma facção e agredida mais uma vez. O homem foi espancado nas costas, no rosto e na região da cirurgia. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu andar até a rua Minas Gerais, entrou em uma igreja, caiu e pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, o homem recusou atendimento e saiu andando na direção da Baixada da Sobral.

O pastor da igreja chegou a acionar a Polícia Militar, mas, quando os agentes chegaram, a vítima já havia deixado o templo.