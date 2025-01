Idoso morre após colidir bicicleta contra moto no Segundo Distrito de Rio Branco

O idoso Ronildo de Melo Silva, de 57 anos, conhecido popularmente como “Azulzinho”, morreu vítima de um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (6).

A colisão entre a moto e a bicicleta aconteceu na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Ronildo seguia de bicicleta no sentido bairro-centro pela contramão. Ao tentar atravessar a rua, acabou sendo atingido por uma motocicleta Honda CG Fan preta, conduzida por Felipe de Souza da Silva, de 30 anos.

Com a força da colisão, Ronildo foi arremessado a uma distância de cerca de 15 metros. Ele sofreu um grave trauma na cabeça ao bater no asfalto e perdeu a consciência. O condutor da motocicleta, Felipe, ficou com hematomas no rosto, escoriações pelo corpo e apresentava sinais de desorientação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegarem ao local, os paramédicos constataram que Ronildo já estava sem vida. Felipe recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, mas seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia, e o corpo de Ronildo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. A bicicleta foi recolhida por familiares da vítima.

Felipe deve ser ouvido pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso está sob investigação.