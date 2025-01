Inteligência Artificial ameaça 15 profissões até 2030, aponta estudo

Uma transformação radical no mercado de trabalho está em curso com o avanço da Inteligência Artificial (IA). Profissões inteiras podem desaparecer, enquanto novas áreas prometem gerar milhões de empregos, segundo o relatório “Futuro do Trabalho 2025”, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC).

O estudo prevê que, entre 2025 e 2030, serão criados 170 milhões de novos postos de trabalho em áreas tecnológicas, mas 92 milhões de ocupações atuais podem ser substituídas, resultando em um aumento líquido de 78 milhões de empregos — ou 14% na força de trabalho global.

Para acompanhar essas mudanças, governos, empresas e instituições de ensino terão que adaptar suas estratégias rapidamente. Entre as principais tendências, destaca-se a prioridade para a alfabetização tecnológica, especialmente em áreas como inteligência artificial, Big Data e segurança cibernética.

Habilidades do futuro

A pesquisa, realizada com mais de mil empregadores globais entre maio e setembro de 2024, aponta que 39% das habilidades hoje demandadas no mercado de trabalho serão modificadas ou se tornarão obsoletas. O relatório revela que nove em cada dez empresas brasileiras pretendem investir na requalificação de suas equipes nos próximos cinco anos. Destas, 58% esperam recrutar profissionais com novas competências, enquanto 48% planejam remanejar colaboradores para funções em alta.

“O desenvolvimento de competências tecnológicas e o foco em IA e cibersegurança têm sido priorizados como pilares essenciais para as empresas e os trabalhadores enfrentarem essa transição”, reforça o estudo.

As profissões em declínio

Entre as carreiras mais ameaçadas, estão aquelas que envolvem tarefas repetitivas ou que podem ser facilmente automatizadas. Confira a lista das 15 funções com maior declínio esperado:

Funcionários de serviços postais. Caixas bancários e cargos relacionados. Operadores de entrada de dados. Caixas e atendentes. Assistentes administrativos e secretárias executivas. Trabalhadores de impressão e cargos relacionados. Contadores, auxiliares de contabilidade e de folha de pagamento. Atendentes e condutores de transporte. Assistentes de registro de materiais e controle de estoque. Vendedores porta a porta, de jornal e ambulantes. Designers gráficos. Peritos de seguros, examinadores e investigadores. Oficiais jurídicos. Secretárias jurídicas. Operadores de telemarketing.



Profissões em alta

Por outro lado, as funções que exigem competências tecnológicas e criativas devem liderar a geração de empregos nos próximos anos. Veja as 15 profissões em crescimento mais rápido: