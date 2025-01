Interdição da Ponte do Caeté: Transacreana retira ônibus de dois andares e leito com destino ao Juruá

Após o anúncio da interdição total da Ponte do Caeté, na BR-364, os problemas e consequências já começaram. A empresa Transacreana, que opera a linha entre Rio Branco e as demais cidades ao longo da rodovia até Cruzeiro do Sul, vai retirar os ônibus leito e semi-leito (de dois andares), conhecidos como Double Deck, desse trecho.

Segundo a empresa, esses veículos são mais baixos e não terão como acessar o desvio da rodovia até a balsa, que realizará a travessia dos veículos durante a obra, na margem do Rio Caeté.

No entanto, a linha de ônibus continuará funcionando, com as operações realizadas por veículos de suspensão rígida.

A interdição, que contará com a travessia feita exclusivamente por balsa, está prevista para o próximo sábado, dia 18.

“Os ônibus de dois andares serão retirados, sim, pois não passam pelo desvio. Normalmente, ônibus de passageiros têm prioridade de passagem, e esperamos que ali não seja diferente. Ainda estamos buscando, junto aos órgãos responsáveis, mais informações”, afirmou Francisco Mendes, representante da empresa de transporte terrestre de passageiros.

Com o trânsito normal, a viagem de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul dura cerca de 13 horas. Ainda não é possível prever quanto tempo a nova logística de travessia pelo Rio Caeté, utilizando a balsa, irá acrescentar à viagem.