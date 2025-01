Jovem de 22 anos morre após acidente de trânsito no interior do Acre

Maria de Fátima Bezerra da Silva, de 22 anos, faleceu na noite deste sábado (12), na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A jovem não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira (10), na comunidade Pé da Terra, localizada no município de Mâncio Lima.

Maria estava como passageira em uma motocicleta conduzida por José Lima de Queiroz, de 55 anos. O veículo colidiu contra um caminhão que estava estacionado no acostamento da via. O impacto resultou em graves consequências: José teve um dos braços decepado, enquanto Maria sofreu fratura exposta em uma das pernas, além de outros ferimentos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de Cruzeiro do Sul. Maria foi transferida para a UTI, mas não resistiu às lesões. José segue internado, sob cuidados médicos.