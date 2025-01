Jovem sofre descarga elétrica enquanto usava celular no carregador

Na manhã desta terça-feira, 21, em Pedreiras, um jovem sofreu uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular conectado ao carregador na tomada. Segundo informações, o rapaz estava manuseando o aparelho quando o incidente ocorreu.

Ele foi encaminhado para São Luís e, felizmente, seu estado de saúde é estável.

A imagem da câmara de segurança mostra todo o incidente, um colega que presenciou a cena correu desesperado para pedir ajuda e desligar a chave geral de energia, tentando salvar a vítima.

As imagens são impactantes e mostram o momento de desespero, com gritos de dor e o celular entrando em curto, quase pegando fogo. A vítima não conseguia se desvencilhar do aparelho.

O caso reforça o alerta para os perigos de manusear celulares conectados à tomada.