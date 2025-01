Marcelo questiona Renata sobre eliminação no Paredão

Marcelo perguntou a Renata quem ela acredita que será eliminada no Paredão. “De verdade, sem medo de machucar… Qual dupla você acha que sai hoje?”, questionou.

Renata afirmou não ter ideia, explicando que é difícil prever por não conhecer a percepção do público. Eva concordou, destacando a diferença entre estar na casa e observar de fora. “Aqui, temos apenas a opinião baseada nas conversas internas, enquanto lá fora, tudo é visto por diferentes ângulos”, concluiu Renata.

Após Marcelo perguntar a Renata quem será eliminado no Paredão, ele compartilhou sua interpretação de um comentário do apresentador Tadeu. “Sou um cara que analisa muito as palavras, e ele deu um sinal quando disse ‘Joguem'”, afirmou Marcelo. Edi corrigiu, lembrando que Tadeu disse “Se joguem”.

Marcelo insistiu que a mensagem indicava a necessidade de movimentação no jogo. Edi concordou, criticando a falta de conflitos. “Tá todo mundo se escondendo, até eu. O público não quer ver 24 horas de coisas lindas e maravilhosas. É preciso haver atritos, porque essa é a realidade do jogo”, concluiu.