Maria Eloah é o primeiro bebê a nascer em Rio Branco em 2025: “Promessa de Deus”

Quando o relógio bateu 00h33 do primeiro dia de 2025, na madrugada desta quarta-feira (1), nascia o primeiro do ano no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Maria Eloah nasceu em um parto normal e pesou 3 kg e 580 gramas e mediu 49 cm. As informações são do site AC24horas. Os pais de Eloah são Francisco de Lima Gomes, de 24 anos, e Priscila Ferreira de Melo, de 31 anos. Ela é a segunda filha do casal, que mora no loteamento Praia do Amapá, na capital. Ele explicou que o nome da menina significa “Promessa de Deus”. “É um nome sagrado”, afirmou.

Os pais disseram que apesar da bebê não ter sido planejada, a chegada de mais um filho foi uma benção celebrada.

“Planejado não foi, mas quando descobrimos que era uma menina, já que temos um menino, sentimos que foi uma promessa”, disse a mãe.