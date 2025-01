Mega-Sena: duas apostas de SC levam a quina e faturam R$ 34,4 mil

Dois sortudos de Santa Catarina quase se tornaram milionários nesse sábado (11/1). As apostas acertaram cinco das seis dezenas premiadas do concurso 2814 da Mega-Sena, que tinha prêmio estimado em R$ 16 milhões. Eles levam para casa R$ 34,4 mil cada.

As apostas ganhadoras foram das cidades de Itajaí, no litoral norte, e São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina. Ambas foram apostas simples, com seis números.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (14/1).