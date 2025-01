Motorista sinaliza errado, atropela motociclista e foge sem prestar socorro

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (17), no cruzamento da rua Antônio Carlos Pereira com a rua Manoel Gonçalves, no bairro do Bosque, em Sena Madureira. O caso deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um veículo teria sinalizado que iria virar para um lado, mas realizou a manobra no sentido oposto, atingindo o motociclista que trafegava na direção contrária. Após o impacto, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O motociclista sofreu uma fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde recebeu os primeiros atendimentos.

A polícia segue investigando o caso e tenta localizar o motorista envolvido no acidente. Testemunhas ou pessoas que possam fornecer informações sobre o paradeiro do condutor são incentivadas a entrar em contato com as autoridades.

O caso chama a atenção para a necessidade de mais cuidado e responsabilidade no trânsito, além de reforçar a importância de se prestar socorro às vítimas de acidentes. Fugir da cena do crime, além de ser moralmente reprovável, é uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro e pode resultar em pena de reclusão.