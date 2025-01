No Acre, polícia prende jovem que participou do assassinato de policial militar

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (17), em Sena Madureira, a jovem Edsandra Costa da Silva, conhecida como “Vitória do CV”.

Ela é uma das envolvidas no assassinato do policial militar Fábio Martins, ocorrido no último domingo (12), no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona leste da capital de Rondônia.

Edsandra foi presa enquanto transitava em um veículo na BR-364, próximo a Sena Madureira. Após a abordagem, a equipe policial realizou uma averiguação e constatou a existência de um mandado de prisão contra a mulher pela suspeita de participação no crime.

Ela deverá ser transferida para Porto Velho nos próximos dias, de acordo com informações da polícia.

Entenda o caso

Fábio Martins foi morto com seis tiros na cabeça em um condomínio de Porto Velho. O agente morava em um dos apartamentos e estava de folga no dia do crime, segundo a PM.

“Na noite do ocorrido, Fábio estava acompanhado da esposa em casa. De acordo com o depoimento dela, duas mulheres bateram à porta chamando pelo policial. Ele as atendeu e, em seguida, desceu as escadas do residencial acompanhado das duas mulheres”, diz uma reportagem do G1.

“Pouco tempo depois, a esposa escutou os disparos vindos do térreo e, ao verificar o que havia acontecido, viu o esposo caído no chão, ensanguentado. De acordo com a PM, testemunhas relataram ter visto dois homens saindo correndo do local e entrando em um carro no momento do ocorrido”, acrescentou.