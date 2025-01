Operação em presídio no Acre frusta tentativa de fuga e apreende armas, celulares e mais

A Polícia Penal realizou uma operação de revista na Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre, nesta segunda-feira (6), e impediu uma tentativa de fuga em duas celas do presídio.

A operação mobilizou policiais penais da unidade, com apoio da Divisão de Operações com Cães (DOC).

Durante a inspeção, foram apreendidos substâncias ilícitas, um celular e estoques (armas brancas de fabricação artesanal), materiais que poderiam ser utilizados tanto na tentativa de fuga quanto em atividades ilícitas dentro do presídio.