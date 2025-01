Página cria publicação de humor com o ranking dos 10 bairros mais perigosos de Rio Branco; veja

Uma página no aplicativo TikTok, chamada Entusiasta Acreano, que faz publicações sobre curiosidades do estado, destacou em novos vídeos de humor para descontrair com seus seguidores sobre os 10 bairros mais perigosos de Rio Branco.

De acordo com o proprietário, os posts não passam de uma brincadeira para animar o público, e tem chamado atenção na rede social, ganhando diversos comentários, curtidas e republicações.

Para o Entusiasta, que dividiu o vídeo em duas partes, João Eduardo, Rosa Linda, Areal e Canaã, estão nas últimas colocações. Até o top 1 dos bairros mais perigosos, ele explica, de acordo com a sua opinião, o motivo do pódio.

Veja o vídeo: