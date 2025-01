O ano de 2025 começou com conquistas marcantes para parteira e cantora Zenaide, com a gravação da música “No Balanço Dela” ao lado do músico Geraldo Azevedo, como parte do projeto Elo Feat dos Sonhos, que reúne diversos artistas nacionais.

A artista expressou gratidão pela oportunidade e destacou a importância da equipe que esteve ao seu lado durante a jornada. A produção musical contou com Maria Gadú, Pretinho da Serrinha e Mestrinho, ganhador do Grammy Latino, que foram elogiados pela cantora pelo cuidado e apoio dedicados ao projeto.

Ela também fez questão de agradecer ao seu diretor musical, Alexandre Anselmo, e ao produtor artístico, Rafael Batista, durante o anúncio do projeto em suas redes sociais, que desempenharam papéis fundamentais na realização desse sonho.