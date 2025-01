Passageiros que viajam de ônibus criticam situação precária da Rodoviária de Sena Madureira; veja vídeo

A rodoviária de Sena Madureira, no Acre, tem sido alvo de críticas contundentes de moradores e passageiros. Um vídeo publicado nas redes sociais por um morador local trouxe à tona a falta de infraestrutura do local, gerando grande repercussão.

“Você paga pela passagem e, ao chegar aqui, não encontra sequer um banheiro, uma lanchonete ou algo básico para atender as necessidades dos passageiros. Crianças, mulheres, idosos, todos sofrem. Aqui só tem o nome de rodoviária, mas na realidade é um puxadinho”, declarou o morador no vídeo, destacando o abandono do espaço.

A situação é ainda mais alarmante devido à ausência de serviços essenciais em um ambiente que deveria ser um ponto de apoio para viajantes. Segundo o denunciante, não há restaurantes, lanchonetes ou qualquer tipo de estrutura que proporcione conforto para quem precisa utilizar o local.

Nas redes sociais, o vídeo chamou atenção e gerou uma onda de indignação entre os internautas. Muitos destacam a urgência de investimentos em infraestrutura e o papel do poder público em garantir condições dignas para quem utiliza os serviços da rodoviária.

A rodoviária de Sena Madureira é um ponto estratégico para o transporte entre municípios, mas sua atual situação revela uma realidade que se repete em várias partes do estado. A população clama por soluções imediatas e espera que as autoridades atendam às demandas com responsabilidade e celeridade.

Veja o vídeo: