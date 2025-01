Peões encontram sucuri de 5 metros em fazenda no Acre e vídeo viraliza

Um vídeo compartilhado nas redes sociais tem chamado a atenção ao mostrar o momento em que peões de uma fazenda localizada no município de Bujari, no Acre, se deparam com uma sucuri de aproximadamente 5 metros.

Na gravação, é possível ver os trabalhadores utilizando um laço improvisado para manejar a cobra gigante, enquanto uma narração espontânea cheia de humor embala a cena.

Em tom descontraído, o narrador compara a situação a um programa de vida selvagem, afirmando: “Eu sou o Richard”, em referência ao conhecido biólogo e apresentador Richard Rasmussen.

As imagens viralizaram rapidamente, gerando reações divertidas dos internautas. Muitos destacaram a narração como o ponto alto do vídeo, enquanto outros alertaram sobre os cuidados necessários ao lidar com um animal de grande porte, como a sucuri.

Apesar da repercussão, não há informações adicionais sobre o contexto exato do encontro ou a autenticidade do vídeo. A captura e o manejo de animais silvestres sem autorização são práticas que podem resultar em penalidades ambientais.

Veja o vídeo: