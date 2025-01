Polícia prende homem em flagrante por venda de drogas em Rio Branco

Márcio Barbosa Ferreira, de 32 anos, foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas na noite deste sábado (4), no Beco Jaguari, que dá acesso à Travessa Jaguari, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina na região quando avistou um homem em atitude suspeita na entrada do Beco Jaguari. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito começou a correr pelo interior do beco. Durante a fuga, ele se desfez de uma sacola plástica, jogando-a em um terreno baldio.

Os militares desembarcaram rapidamente da viatura e iniciaram uma perseguição a pé, monitorando os movimentos do suspeito. O cerco policial foi bem-sucedido, e Márcio acabou detido. Após revista pessoal, foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 644,00.

Os policiais retornaram ao terreno baldio e localizaram a sacola descartada durante a fuga. No interior do objeto, havia uma quantidade considerável de Skunk, além de material utilizado para embalar a droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Márcio, que foi encaminhado, juntamente com as drogas e o dinheiro, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que as medidas cabíveis fossem adotadas.