VÍDEO: policiais salvam mulher que ameaçava se jogar de ponte no interior do Acre

Uma mulher identificada apenas pelas iniciais E. S.C., de 36 anos, foi salva por agentes do Departamento de Combate ao Crime Organizado (DECCO), na manhã desta quinta-feira (16), após tentar se jogar da ponte José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações, E. S. C. estaria sob efeito de álcool e segurava uma garrafa de cachaça. Ao se pendurar em uma das laterais da ponte, ela foi segurada por agentes que passavam pelo local no momento, evitando uma possível tragédia.

Imagens de vídeos que circulam na internet mostram o exato momento em que um dos agentes se aproxima da mulher sem que ela veja. Em seguida, uma outra policial se aproxima e ajuda a conter E. S. C. Ela é colocada em uma viatura e retirada do local.