Prefeitura estuda convocar aprovados no último concurso público; veja detalhes

O secretário municipal de Saúde (Semsa), Renan Biths, disse nesta quarta-feira (8), durante coletiva à imprensa, que a Prefeitura Municipal de Rio Branco está se preparando para convocar os últimos aprovados no concurso realizado pelo executivo municipal ainda em 2024.

A possibilidade foi levantada em decorrência da falta de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do cenário epidemiológico de avanço dos casos de arboviroses, especialmente Dengue, chikungunya e zika.

A reunião para definir o cronograma de convocações contará com a presença de integrantes da Semsa, da Procuradoria-Geral do Município (PGM), da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Controladoria Geral do Município de Rio Branco (SMGA), da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), da Secretaria Municipal de Planejamento e da Casa Civil. O encontro será dirigido pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene.

O número de pessoas a serem convocadas ainda não está definido.

“Temos um concurso em andamento e estamos discutindo a possibilidade de convocação, dentro do que é possível. E não serão convocados apenas médicos, mas outros profissionais da Saúde”, disse o secretário.