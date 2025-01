Ricco promete pagar trabalhadores, e motoristas cancelam paralisação dos ônibus

Após uma paralisação de um dia e novas promessas, os trabalhadores decidiram não realizar a paralisação prevista para esta quarta-feira (15).

A decisão foi tomada após uma assembleia realizada na garagem da empresa Ricco, com a presença de motoristas e representantes da empresa. A escolha foi baseada em uma nova promessa feita pela Ricco, que afirmou que as pendências financeiras com seus funcionários — incluindo salários atrasados, pagamentos referentes à cesta básica e o não recolhimento de direitos trabalhistas — seriam quitadas até o período da tarde desta quarta-feira.

Segundo Vilas Boas, superintendente de Transporte e Trânsito de Rio Branco, a interrupção dos serviços ocorreu devido à falta de recursos financeiros da Ricco, que esperava pelo pagamento do subsídio da Prefeitura de Rio Branco. No entanto, esse repasse só será efetuado em 20 de janeiro, após a abertura do orçamento pela nova gestão do prefeito Tião Bocalom. Além disso, Vilas Boas mencionou que “forças estranhas” teriam influenciado a situação, citando “possivelmente” o vereador de oposição Eber Machado (MDB).

“Forças estranhas quiseram induzir as pessoas. Eber Machado ‘possivelmente’ é uma dessas pessoas, porque, quando vai ser feita uma paralisação, o sindicato deve redigir uma nota aos órgãos de controle e à imprensa. Após isso, a paralisação só pode ocorrer em 72 horas, seguindo os termos da lei. Além disso, 30% da frota deve continuar operando para atender pessoas com emergências. A paralisação total é vedada pela lei”, explicou Vilas Boas.