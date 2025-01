O estado do Acre está sendo representado na 3ª edição do Congresso de Gestão e Inovação para Buffets por Raylan Mendes e o Roust Buffet, junto de seu sócio. A dupla participa do evento pelo segundo ano consecutivo.

O empreendedor, natural de Sena Madureira, afirma que encontros como este potencializam os serviços prestados pelo Roust Buffet em território acreano. Além disso, ele explica que participar destes eventos faz com que reflita sobre sua própria trajetória.

“É muito gratificante você saber de onde veio e ver onde chegou, do interior do Acre, Sena Madureira eu que não tinha nem 18 anos quando comecei a trabalhar com buffet e esse foi meu sonho de criança”, explicou.

Ele conta ainda que recebeu convites de grandes empresários do ramo, para acompanhar a operação de eventos de alto padrão no estado de São Paulo, podendo assim aprender com empresas referências do mercado, para assim aplicar os novos conhecimentos em território acreano.

Além disso, ele revela que a intenção com o Roust Buffet não é apenas entregar um momento agradável com suas comidas e serviço, mas que a intenção é criar uma verdadeira experiência completa para os clientes.

“Buffet não é só comida e sobre criar memórias e experiências que o cliente nunca esquece”, destacou Raylan Mendes.