Saiba como assistir às indicações ao Oscar 2025

Após muita espera, os indicados para a 97ª cerimônia do Oscar serão revelados pela Academia na próxima quinta-feira (23). Devido aos incêndios florestais em Los Angeles, o anúncio dos nomeados foi adiado duas vezes e os indicados serão revelados durante um evento virtual, sem cobertura da mídia presencial.

Uma transmissão ao vivo será realizada na página oficial do Oscar do YouTube, às 10h30 no horário de Brasília. Já os vencedores da premiação, considerada a maior celebração do mundo do cinema, serão anunciados na cerimônia marcada para 2 de março.

Segundo a revista especializada em cinema Variety, o longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui” receberá três indicações ao Oscar 2025.

A lista de apostas do veículo foi realizada pelo crítico e editor Clayton Davis. O profissional afirma que o filme tem grandes chances de ser nomeado nas categorias “Melhor Filme” (principal da noite), “Melhor Atriz” (com Fernanda Torres) e “Melhor Filme Internacional”. Davis ainda cita uma indicação em “Melhor Roteiro Adaptado”, mas que a produção é menos favorita para essa categoria.

Ao contrário de apostas positivas para as indicações, o editor não prevê vitória do filme em nenhuma delas.

Assista à transmissão que revelará os indicados a 97º cerimônia do Oscar: