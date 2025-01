“Se era fake news, por que revogou?”, diz Nikolas Ferreira à CNN

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou, em entrevista à CNN nesta quarta-feira (15), o motivo do governo federal ter revogado a nova regra de monitoramento do Pix.

“Se era fake news, por que revogou?”, disse Ferreira. “Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante: eles comunicam algo e eles dizem que não, vocês são incapazes de entender”, afirmou.

“Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de esquerda, direita, centro… isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro”, complementou o deputado.

Um dia após a publicação do deputado criticando a nova regra de monitoramento do Pix pela Receita Federal, o governo federal revogou a norma. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que a revogação se deu por dois motivos: ter virado uma “arma na mão de criminosos” e para “não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser anunciado pelos ministros”.

A nova medida da Receita tinha o objetivo de ampliar a supervisão de dados sobre transações financeiras de R$ 5 mil, ou mais, realizadas por pessoas físicas ou de R$ 15 mil ou mais feitas por empresas.

Segundo apuração do analista Caio Junqueira, a decisão de revogar a medida foi embasada na repercussão que o vídeo do deputado tomou nas redes.

Vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações

Em 24 horas, um vídeo publicado por Ferreira nas redes sociais ultrapassou 200 milhões de visualizações.

Ao longo do vídeo, Nikolas desmente o boato que ganhou força nas redes sociais e que fez, inclusive, com que as transações desse tipo tivessem maior queda para janeiro.

“Não, o Pix não será taxado, mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, mas foi… você ia ser isento do Imposto de Renda, mas não vai mais… ia ter picanha, mas não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser”, disse o parlamentar.