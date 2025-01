Senac Acre celebra formatura dos alunos do Novo Ensino Médio em Feijó

O Senac Acre, por meio de sua unidade em Feijó, realizou, na última sexta-feira, 17, a formatura de 142 alunos do Novo Ensino Médio em cursos técnicos ofertados pela instituição. A cerimônia marcou o encerramento de um ciclo de dois anos de aprendizado, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e o Governo do Estado.

O evento reuniu autoridades locais, representantes da educação e familiares dos formandos nos cursos de Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Administração.

O diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, destacou que este é o momento de culminância de um processo que durou dois anos com esses alunos. “Conseguimos qualificar e habilitar para o mercado de trabalho esses jovens. É muito gratificante ver o resultado desse trabalho, e desejo sucesso a esses alunos, que agora estão prontos para contribuir com o desenvolvimento de Feijó”, afirmou.

Para o vice-prefeito de Feijó, Juarez Leitão, a cerimônia simboliza o compromisso do Senac com a formação de profissionais capacitados. “Trazer uma turma tão numerosa à formatura é um sucesso. O Senac faz um trabalho essencial para mudar vidas e contribuir com o município”, declarou.

A representante do Núcleo de Educação de Feijó, Ciaara Ciacci, elogiou essa parceria entre o Senac Acre e a Secretaria Estadual de Educação. “Essa colaboração é de grande importância para o município e para as famílias. Com a formação técnica, os alunos estão melhor preparados para um futuro promissor”, enfatizou.

Já o diretor da Escola Estadual José Gurgel Rabello, Elonilson Parente, ressaltou o impacto social da iniciativa. “Hoje vemos jovens concluindo não apenas o Ensino Médio, mas também uma formação técnica que os qualifica para o mercado de trabalho. Esse é um marco importante para Feijó, que carece de mão de obra especializada”, afirmou.

Os formandos expressaram gratidão e expectativas promissoras. Vitória Carvalho, aluna do curso Técnico em Administração, enfatizou o papel transformador do Senac. “O Senac trouxe conhecimentos que nunca imaginei precisar. Foi uma experiência incrível que abriu portas para o mercado de trabalho”, disse.

O concluinte do curso Técnico em Recursos Humanos, Rodrigo da Costa Silva, destacou a abordagem diferenciada do curso técnico ofertado pelo Senac. “Foi algo fora do padrão escolar comum, muito mais relevante para a vida profissional. O Senac mostrou que podemos fazer a diferença com empatia e competência”, explicou.

O orientador educacional do Senac em Feijó, Samuel de Melo, sintetizou o sentimento de dever cumprido e o impacto dessa formação na vida desses jovens. “Estamos entregando não apenas alunos, mas profissionais prontos para o mercado de trabalho. Esse é o nosso dever: transformar vidas por meio da educação profissional.”

O Novo Ensino Médio é uma reformulação da grade curricular e da carga horária do ensino médio brasileiro. O objetivo é permitir que os alunos optem por uma formação profissional e técnica, além de personalizar a jornada escolar. Nesse contexto, o Senac, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, desempenha um papel fundamental ao oferecer educação técnica de qualidade, preparando os jovens para o mercado de trabalho com cursos que integram teoria e prática, ampliando suas perspectivas profissionais e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico.

